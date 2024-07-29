Trabzonspor'da beş transfer daha!

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, beş takviye daha yapmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da beş transfer daha!
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29 Temmuz 2024 09:21
Trabzonspor, şu ana kadar bir stoper (Stefan Savic), bir sağbek (Pedro Malheiro), bir sol bek (Borna Barisic), iki orta saha (John Lundstram, Ozan Tufan), iki kanat (Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme) ve bir forveti (Denis Dragus) kadrosuna katmıştı.

BEŞ TRANSFER DAHA!

Bordo-mavililerin en az iki forvet, iki orta saha ve bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

İleri uç için Paul Onuachu ile Wout Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, orta saha için de West Bromwich'le Okay Yokuşlu pazarlıklarını sürdürüyor. Clermont'un ise Muhammed Cham'a karşılık istediği bonservis bedelinde esnediği ancak farkın devam ettiği belirtildi. Bu arada sol stoper bölgesine düşünülen Hoedt için Watford'a 1.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor.






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