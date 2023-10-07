Trabzonspor'da Berat Özdemir sınıfı geçti

Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, kiralık geri döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk kez 11'de şans buldu.
Batista Mendy'nin yokluğunda ön liberoda görev alan Berat, etkili bir performans gösterdi. Yüzde 90'lık isabetli pas yüzdesine ulaşan genç futbolcu, 4 ikili mücadele kazandı, 3 kez top kaptı.
Ancak Berat'ın orta sahadaki partnerleri Bakasetas ile Bardhi, Adana Demirspor maçında etkisiz kaldı.
Batista Mendy'nin yokluğunda ön liberoda görev alan Berat, etkili bir performans gösterdi. Yüzde 90'lık isabetli pas yüzdesine ulaşan genç futbolcu, 4 ikili mücadele kazandı, 3 kez top kaptı.
Ancak Berat'ın orta sahadaki partnerleri Bakasetas ile Bardhi, Adana Demirspor maçında etkisiz kaldı.