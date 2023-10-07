Trabzonspor'da Berat Özdemir sınıfı geçti

Trabzonspor'da Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de forma bulan Berat Özdemir, performansıyla sınıfı geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Berat Özdemir sınıfı geçti
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07 Ekim 2023 12:07
Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, kiralık geri döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk kez 11'de şans buldu.

Batista Mendy'nin yokluğunda ön liberoda görev alan Berat, etkili bir performans gösterdi. Yüzde 90'lık isabetli pas yüzdesine ulaşan genç futbolcu, 4 ikili mücadele kazandı, 3 kez top kaptı.

Ancak Berat'ın orta sahadaki partnerleri Bakasetas ile Bardhi, Adana Demirspor maçında etkisiz kaldı.

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