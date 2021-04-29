Trabzonspor'da Berat Özdemir PFDK'da

Trabzonspor'da, Göztepe maçında kırmızı kart gören Berat Özdemir PFDK'ya sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Berat Özdemir PFDK'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2021 19:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir'in, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.