Trabzonspor'da bek krizi!

Trabzonspor haftalardır süre gelen kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Beşiktaş mücadelesiyle umutlanan ancak Sivasspor karşısında dağılan Trabzonspor, diğer yandan da sakatlıklarla boğuşuyor.



Toplamda 9 oyuncusu sakat konumda bulunan Trabzonspor'da sakatlanıp kırmızı kart gören Stryger Larsen de bu kervana katıltı. Bek oyuncularından sezon boyunca verim almakta zorlanan Trabzonspor, Danimarkalı'nın sakatlığı sonrası çıkmazın içine girdi.



Hali hazırda Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Serkan Asan, Trezeguet gibi oyuncular sakatlıklarla boğuşurken ağırlıklı olarak sağ bek oyuncularının sakatlık yaşaması dikkatlerden kaçmadı.



Hafta içinde yoğun bir tedavi sürecinde bulunacak oyuncuların sakatlıkları iyileşmezse bölgede Marc Bartra'nın oynaması bekleniyor.





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