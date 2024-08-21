Trabzonspor'un Konferans Ligi play off turunda ağırlayacağı St. Gallen maçı öncesi bek belirsizliği sürüyor.
Rapid Wien ile oynadığı maçta kırmızı kart gören sağ bek Pedro Malheiro ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Eren Elmalı, St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, sol bekte Eren'in yerine Barisic'e sağ bekte ise Malheiro'nun yerine Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor.
Rapid Wien ile oynadığı maçta kırmızı kart gören sağ bek Pedro Malheiro ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Eren Elmalı, St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, sol bekte Eren'in yerine Barisic'e sağ bekte ise Malheiro'nun yerine Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor.
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