Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Ankaragücü galibiyetinin hemen ardından yurt dışı seferlerine çıktı.
8 TRANSFER PLANI
Ertuğrul Doğan'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 8 transfer yapmayı planlıyor.
Doğan'ın birçok futbolcu ve kulüple görüşme yapması bekleniyor. Doğan sezon sona ermeden birkaç transferi bitirmek istiyor.
8 TRANSFER PLANI
Ertuğrul Doğan'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 8 transfer yapmayı planlıyor.
Doğan'ın birçok futbolcu ve kulüple görüşme yapması bekleniyor. Doğan sezon sona ermeden birkaç transferi bitirmek istiyor.