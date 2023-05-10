Trabzonspor'da başkan sefere çıktı!

Trabzonspor; sağ-sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere 8 transfer yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da başkan sefere çıktı!
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10 Mayıs 2023 14:12
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Ankaragücü galibiyetinin hemen ardından yurt dışı seferlerine çıktı.

8 TRANSFER PLANI

Ertuğrul Doğan'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 8 transfer yapmayı planlıyor.

Doğan'ın birçok futbolcu ve kulüple görüşme yapması bekleniyor. Doğan sezon sona ermeden birkaç transferi bitirmek istiyor. 

 
 

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