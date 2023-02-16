Trabzonspor'da Basel maçına dev bayrak

Bu akşam, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra pek çok kulübümüzün başkanı da Akyazı'da olacak. Tribünlerde dev Türk Bayrağı açılacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Basel maçına dev bayrak
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16 Şubat 2023 13:25
Bu akşam Basel'i konuk edecek Trabzonspor'un tribünlerinde dev Türk Bayrağı açılacak.

Trabzonsporlu futbolcuların yanı sıra tribünlerdeki taraftarlar da siyah giyinecek. Maç öncesinde Bordo Mavili futbolcular, depremden etkilenen 10 ilimizin plaka numaralarının yazdığı, özel tişörtlerle ısınmaya çıkacak.

Bu akşam, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra pek çok kulübümüzün başkanı da Akyazı'da olacak. Tribünlerde dev Türk Bayrağı açılacak.

04.17'YE KADAR SESSİZ

Trabzonspor taraftar grupları, Basel maçında tüm tribünlere siyah giyip maça gelme çağrısında bulundu. Ayrıca maçın başlama düdüğüyle birlikte 04:17. dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edilecek. Bordo-Mavili taraftarlar, İstanbul'un üç büyük kulübü dahil diğer takımların başkanlarını da mücadeleye davet etti.  

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