Trabzonspor'da başarının şifresi: "Erken kalkan yol alır!"

Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan bordo-mavililerin başarısındaki en temel etken, "Erken planlama" olarak dikkat çekiyor. Avcı'nın stratejisi tıkır tıkır işledi. İşte madde madde başarıya giden yol...

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Trabzonspor'da başarının şifresi: 'Erken kalkan yol alır!'
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15 Şubat 2022 13:59
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