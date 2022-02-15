Trabzonspor'da başarının şifresi: "Erken kalkan yol alır!"
Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan bordo-mavililerin başarısındaki en temel etken, "Erken planlama" olarak dikkat çekiyor. Avcı'nın stratejisi tıkır tıkır işledi. İşte madde madde başarıya giden yol...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 13:59
Trabzonspor
- 18:23 Hasan Çavuşoğlu: "Galatasaray maçında üzüldük"
- 18:19 PSG'den Mbappe'ye tarihi teklif!
- 18:17 Agüero'dan performansı eleştirilen Messi'ye destek!
- 18:00 Formula 1'e VAR sistemi geldi!
- 17:51 Red Bull Uçuş Günü'ne kayıtlar devam ediyor
- 17:48 Ömer Erdoğan: "İnşallah sezonu en iyi yerde bitiririz."
- 17:28 Sait Karafırtınalar: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
- 17:19 Victor Nelsson: "Üzerimizdeki baskıyı seviyorum"
- 17:14 Recep Uçar: "Kazandık ama alacağımız dersler çok"
- 17:00 Miami, Oladipo'yu G League'e gönderdi!
- 17:00 Wade: "Simmons, şut atmadan da etkili olabilir"
- 16:59 Galatasaray, Sensibile'yi açıkladı
- 16:54 Sony ücretsiz PlayStation 5 dağıtıyor: İşte o ülkeler!
- 16:39 Ümraniyespor, zirveyi yakaladı!
- 16:32 Bandırma'da gol sesi çıkmadı!
- 16:31 Durant, All-Star sonrası ilk maç dönebilir!
- 16:30 Paul George, Mart ortasında dönebilir!
- 16:29 Kuminga, Yükselen Yıldızlar turnuvasında!
- 16:29 Mitchell: "5 yıl içinde şampiyon ve MVP olmak istiyorum!"
- 16:21 17 Şubat – 24 Şubat Haftası Epic Games Store Ücretsiz Oyunu
- 16:15 Cyberpunk 2077 Yeni Nesil Ve 1.5 Yamasını Yayınladı
- 15:54 Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testi pozitif!
- 15:51 Kerem Aktürkoğlu: "Çok üzgünüz, mahcubuz"
- 15:36 Beşiktaş'ta bir sakatlık daha!
- 15:11 Ata Demirer: "50 mi? Ozan Tufan kork benden!"
- 15:02 Jailson'dan geri dönüş hazırlığı
- 15:01 Beşiktaş'ta Oğuzhan hüsranı: 313 gün!
- 14:58 Hull City'de Allahyar şaşkınlığı
- 14:57 Fuat Çapa: "Hedefimizin 2 puan altını aldık"
- 14:50 Kerem Aktürkoğlu: "Çok üzgünüz, çok mahcubuz"
- 14:32 Kayserispor'dan bilet fiyatına plaka ayarı
- 14:26 Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
- 14:17 Antrenör Adem Ayten, sporcu fabrikası gibi çalışıyor
- 14:09 Metehan Atan'ın hedefi Dünya Şampiyonası
- 14:02 Cimnastikte "TCF Akademi" modeliyle başarılı sporcular yetiştirilecek
- 13:58 Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
- 13:53 Avrupa'da 5 takımımız yola devam ediyor
- 13:43 Süper Lig'de 26. hafta hakemleri
- 13:41 Beşiktaş, 13 yaşındaki Miraç Örçen'i transfer etti
- 13:40 Voleybolda 20. hafta heyecanı
- 13:33 Başakşehir'de, Rizespor öncesi tek eksik
- 13:31 Basketbolda devlerin final mücadelesi Tivibu'da
- 13:30 Draymond, All-Star arası sonrası "bir noktada" dönecek
- 13:30 Silver: "NYC'deki aşı kuralı, pek mantıklı değil..."
- 13:30 Thompson serbest kaldı, Chicago Bulls yolunda!
- 13:29 Zion için ikinci bir ameliyat gerekebilir!
- 13:28 Kasımpaşa, Konya deplasmanında
- 13:18 Galatasaray'da genel kurul tarihleri belli oldu
- 13:00 Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği
- 12:57 Göztepe - Galatasaray maçında atkı ve oyuncak kampanyası
- 12:46 Çaykur Rizespor, Başakşehir'i ağırlayacak
- 12:42 Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması
- 12:29 Kayserispor'da Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sıkıntısı
- 12:20 Yayın ihalesi için en yüksek teklif ne kadar?
- 12:08 Süper Lig'de 26. hafta heyecanı
- 12:04 Bozidar Vucicevic: "Bu seviyeyi korumaya çalışacağız"
- 11:51 Kerem Aktürkoğlu: "Önceliğim Galatasaray"
- 11:46 Anthony Davis ayak bileğini burktu, dönüş tarihi belirsiz!
- 11:44 Beşiktaş'ta Pjanic, formasına kavuşuyor!
- 11:35 Miguel Crespo için Atletico Madrid ve Everton gerçekleri!
AVRUPA'DAN FUTBOL
PSG'den Mbappe'ye tarihi teklif!
Agüero'dan performansı eleştirilen Messi'ye destek!
Hull City'de Allahyar şaşkınlığı
Lineker: "Ronaldo ve Messi'den aynı şeyleri yapması bekleyemezsiniz"
Toni Kroos: "Maçların sonucunu Ronaldo belirlerdi"
Xavi: "Dembele bizim için önemli!"
Florentino Perez, Mbappe'ye "Tamam" dedi!
Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü
Abramovich 1 günde 700 milyon Euro kaybetti
Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu, United kazandı
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Mahkum FOX izle tek parça kesintisiz yeni bölüm (10. BÖLÜM)
- MAHKUM FOX TV 10. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE
- 17 ŞUBAT PERŞEMBE MAHKUM 10. BÖLÜM
- Mahkum yeni bölüm FOX 17 Şubat Perşembe (10. BÖLÜM İZLE)
- Mahkum 10. bölüm izle FOX
- 20. BÖLÜM BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON DAKİKA
- Barbaroslar TRT 1 yeni bölüm izle, Barbaroslar 20. bölüm tek parça
- TRT 1 izle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm 17 Şubat Perşembe
- BARBAROSLAR 20. BÖLÜM TRT 1 İZLE
- Barbaroslar 20. bölüm izle TRT 1 tek parça
- Kanal D izle Camdaki Kız 31. bölüm, Son bölüm Camdaki Kız tek parça 31. bölüm
- CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE
- Camdaki Kız izle 31. bölüm, Camdaki Kız yeni bölüm Kanal D izle
- 31. BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE YENİ BÖLÜM
- Camdaki Kız 31. bölüm izle Kanal D
- AGİ ARTIK YOK MU? AGİ NE KADAR OLDU? MAAŞA EKLENEECEK Mİ?) (17 Şubat Perşembe)
- TEŞKİLAT 32. BÖLÜM İZLE (17 Şubat Perşembe)
- YARGI İZLE 18. BÖLÜM (17 Şubat Perşembe)
- FOX TV HD Maske yarışması izle yeni bölüm (17 Şubat Perşembe)
- GÖNÜL DAĞI İZLE YENİ BÖLÜM TEK PARÇA) (17 Şubat Perşembe)
- KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM İZLE (17 Şubat Perşembe)
- ATV Kardeşlerim 37. bölüm izle tek parça kesintisiz (17 Şubat Perşembe)
- Elektrik faturası yeni düzenleme fiyat nasıl hesaplanıyor? (17 Şubat Perşembe)
- 2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMASI (17 Şubat Perşembe)
- YENİ BÖLÜM - FOX TV Maske yarışması izle tek parça (17 Şubat Perşembe)
- Maske Kimsin Sen Geyik kim, Maske yarışmasında Geyik hangi ünlü? (17 Şubat Perşembe)
- MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM, Maske FOX TV Aslan hangi ünlü? (17 Şubat Perşembe)
- Barbaroslar 16. bölüm izle TRT 1 HD YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz (17 Şubat Perşembe)
- Okullar tatil mi? Kar yağdı okullar tatil oldu mu? (17 Şubat Perşembe)
- KAR TATİLİ VAR MI? (17 Şubat Perşembe)