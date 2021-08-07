Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı

Trabzonspor'da gündeme gelen yeni adaylardan Bas Dost için Club Brugge'den yanıt geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı
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07 Ağustos 2021 13:57
Trabzonspor'da gündeme gelen yeni adaylardan Bas Dost konusunda nabız yoklaması yapıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollandalı forveti 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmediğini bildirdi.

Kariyerinin son 1-2 yıllık bölümünde, eski günlerinin uzağında olan Bas Dost, buna rağmen geçen yıl çıktığı 35 maçta 15 gol kaydetti. 


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