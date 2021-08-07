Trabzonspor'da Bas Dost defteri kapandı

Trabzonspor'da gündeme gelen yeni adaylardan Bas Dost konusunda nabız yoklaması yapıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollandalı forveti 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmediğini bildirdi.
Kariyerinin son 1-2 yıllık bölümünde, eski günlerinin uzağında olan Bas Dost, buna rağmen geçen yıl çıktığı 35 maçta 15 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollandalı forveti 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Club Brugge, 32 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmediğini bildirdi.
Kariyerinin son 1-2 yıllık bölümünde, eski günlerinin uzağında olan Bas Dost, buna rağmen geçen yıl çıktığı 35 maçta 15 gol kaydetti.