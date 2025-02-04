Trabzonspor'da Barisic, Leganes'e transfer oldu!

Trabzonspor'da forma giyen Borna Barisic, Leganes'e kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Barisic, Leganes'e transfer oldu!
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04 Şubat 2025 02:18
Ara transfer döneminin son dakikalarında imzalar atılmaya devam ediyor. 

La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı. 

TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL

Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.


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