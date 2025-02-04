Trabzonspor'da Barisic, Leganes'e transfer oldu!

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La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.
TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL
Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.
La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.
TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL
Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.