Trabzonspor'da Bardhi'nin geleceği belli oluyor

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Makedon oyuncu Enis Bardhi'nin, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bardhi'nin geleceği belli oluyor
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23 Mayıs 2023 10:17
Trabzonspor'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden Enis Bardhi için menajeri takım arayışında.

Kuzey Makedonyalı futbolcuya bazı İspanyol kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenilirken, bordo-mavili yönetim resmi teklif bekliyor.

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sezon başında Levante'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bardhi, çıktığı 38 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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