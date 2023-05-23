Trabzonspor'da Bardhi'nin geleceği belli oluyor

Trabzonspor'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden Enis Bardhi için menajeri takım arayışında.
Kuzey Makedonyalı futbolcuya bazı İspanyol kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenilirken, bordo-mavili yönetim resmi teklif bekliyor.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sezon başında Levante'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bardhi, çıktığı 38 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kuzey Makedonyalı futbolcuya bazı İspanyol kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenilirken, bordo-mavili yönetim resmi teklif bekliyor.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sezon başında Levante'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bardhi, çıktığı 38 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.