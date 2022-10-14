Trabzonspor'da Bakasetas yine boş geçmedi

Trabzonspor'un Monaco'yu mağlup ettiği maçta bordo mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas Avrupa Ligi'ni yine boş geçmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas yine boş geçmedi
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14 Ekim 2022 09:55
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, performansıyla göz doldurdu.

Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde ise her maçta skora katkı veriyor.

Grupta daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 asist yapıp, 1 gol atan Yunan yıldız, dün de Vitor Hugo'nun golünde asisti yapan isimdi.

Bu sezon Trabzonspor'un en formda ismi olarak dikkat çeken Bakasetas, Beşiktaş deplasmanında da Fırtına'nın büyük kozu olacak. 

 
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