Trabzonspor'da Bakasetas ve Ömür tekliflere bağlı

Devre arasında Sporting Lizbon'un teklif yaptığı Bakasetas, Trabzonspor 'da şampiyonluk yaşamak istediğini söylemiş, Bordo-Mavililer de rakam ne olursa olsun ara dönemde Yunan yıldızı bırakmayacağını belirtmişti.



3 milyon Euro'ya Alanyaspor 'dan kadroya katılan Bakasetas'ın kontratında 12 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu var. Bu seviyede bir teklif gelirse, sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılabilir.



Abdülkadir Ömür için de benzer durum söz konusu. Abdullah Avcı ile yeniden patlama yapan genç yıldızla özellikle Fransa'dan ilgilenen kulüpler var. Nice ve Marsilya'nın takip ettiği Abdülkadir'e, 10 milyon Euro civarında teklif yapılması halinde, yönetimin bunu değerlendirmesi bekleniyor.





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