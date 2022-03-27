Trabzonspor'da Bakasetas ve Ömür tekliflere bağlı

Trabzonspor'da Bakasetas'a 12 milyon euro gibi bir teklif gelirse bordo mavililer, Yunan futbolcuyla yollarını ayırabilir. Ayrıca Abdülkadir Ömür için de 10 milyon euro civarı bir teklifin gelmesi durumunda genç futbolcu da gönderilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas ve Ömür tekliflere bağlı
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27 Mart 2022 14:44
Devre arasında Sporting Lizbon'un teklif yaptığı Bakasetas, Trabzonspor 'da şampiyonluk yaşamak istediğini söylemiş, Bordo-Mavililer de rakam ne olursa olsun ara dönemde Yunan yıldızı bırakmayacağını belirtmişti.

3 milyon Euro'ya Alanyaspor 'dan kadroya katılan Bakasetas'ın kontratında 12 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu var. Bu seviyede bir teklif gelirse, sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılabilir.

Abdülkadir Ömür için de benzer durum söz konusu. Abdullah Avcı ile yeniden patlama yapan genç yıldızla özellikle Fransa'dan ilgilenen kulüpler var. Nice ve Marsilya'nın takip ettiği Abdülkadir'e, 10 milyon Euro civarında teklif yapılması halinde, yönetimin bunu değerlendirmesi bekleniyor.

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