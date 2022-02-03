Bir süredir hastalığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Yunan yıldız yarın teste girecek. Sonucun negatif çıkması halinde son idmanda takımla birlikle yer alabilecek. Maç öncesi son taktik idmana çıkacak olan oyuncunun Abdullah Avcı tarafından en kötü ihtimalle 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor.



Kouasssi hazır geldi



Afrika Kupası'nda ülkesi Fildişi elenince Trabzon'a gelip takıma katılan yeni transfer Kouassi, kısa sürede uyum sağladı. Takımla çalışmalara zaten başlamıştı. Fizik ve kondisyon olarak hazır gelen yıldız oyuncunun antrenman performansı da göz doldurdu. Abdullah Avcı, yeni transferini kadroya alacak.



Sakatlarda son durum



Hamsik'le Abdülkadir sahada düz koşu yaptı. İkisi de maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Oyuncuların durumu sağlık ekibi tarafından da yakından takip ediliyor. Son karar bugünkü idman sonunda verilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu belirsizlik nedeniyle Kasımpaşa kadrosu konusunda kararını vermiş değil.





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