Trabzonspor'da Bakasetas sözleşme uzatıyor

Yunan 10 numara,yeni mukavele teklifinededi. Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 1.81 boyundaki yıldız ile yeni sözleşme imzalanacak.Başkan Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile görüşmelerin iyi gittiğini doğrulayarak,ifadelerini kullandı.30 yaşındaki orta sahanın bu sezondan itibaren takımın liderlerinden biri olması veile birlikte kaptanlık görevini yürütmesi planlanıyor.