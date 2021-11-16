Trabzonspor'da Bakasetas sıkıntısı

Gaziantep maçına yetişmesi için çaba gösterilen Bakasetas'ın ülkesinde tedavide olduğu ifade edildi. Bugün gelmesi beklenen oyuncunun dönüşünün gecikebileceği vurgulandı.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da Bakasetas sıkıntısı
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16 Kasım 2021 08:10
Ligde liderliğin keyfini yaşayan Trabzonspor'un en büyük hücum silahı Bakasetas'tan iyi haberler gelmedi.

Yunanistan'da bulunan ve iç yan bağlarında gerilme olduğu için tedavi gören oyuncunun bugün gelmesi beklenirken, geç kalabileceği ifade edildi. Beşiktaş maçındaki sakatlığı sonrasında milli arayı ülkesinde değerlendiren ve takıma dönmesi için çaba gösterilen Bakasetas'ın tedavisinin uzayabileceği vurgulandı.

Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Malta karşılaşmasında görev yapmayan Hamsik'in ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı vurgulandı.

SIOPIS DİNLENDİ

Yunanistan Milli Takımı'nın İspanya karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve son oynanan Kosova karşılaşmasında görev yapamayan Siopis de dinlenmiş olarak Trabzonspor'a katılacak. Karadeniz ekibi, bugün saat 18.00'den itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek.


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