EN VERİMLİ SEZONU YAKALAMANIN PEŞİNDE

KARİYER SEZONUNA 8 KALDI

Trabzonspor'da geçen sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Anastasios Bakasetas, şimdiden 16 maçta 6 gol ve 7 asiste ulaştı. Yunan yıldız bordo-mavili forma altında rekor kırmaya hazırlanıyor.2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas, geldiği günden bu yana takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran yıldız oyuncu, bu sezon ise şimdiden kendini aşmaya hazırlanıyor. 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran ve 7 de gol pası veren 29 yaşındaki futbolcu, şimdiden 13 gole katkı yaptı. Bakasetas, sezonun geri kalan bölümünde 4 gole daha katkı yaparsa bordo-mavili forma altındaki en verimli sezonuna ulaşacak.Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonu ise Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 43 maça çıkıp, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yani deneyimli futbolcu, 8 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak.