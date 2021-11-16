Trabzonspor'da Bakasetas kararı; riske edilmeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Bakasetas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. Bordo-mavililerin Yunan yıldızının Gaziantep maçında kesin olarak oynamayacağı, Karagümrük maçında ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Bakasetas kararı; riske edilmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 17:25
Ligde liderliğin keyfini yaşayan Trabzonspor 'un en büyük hücum silahı Bakasetas'tan iyi haberler gelmedi. Yunanistan'da bulunan ve iç yan bağlarında gerilme olduğu için tedavi gören oyuncunun bugün gelmesi beklenirken, geç kalabileceği ifade edildi.

61 Saat'in haberine göre; Beşiktaş maçındaki sakatlığı sonrasında milli arayı ülkesinde değerlendiren Bakasetas'ın Gaziantep maçında kesin olarak oynamayacağı, Karagümrük maçında ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Bakasetas'ın Adana Demir maçıyla geri dönmesi bekleniyoır.

Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Malta karşılaşmasında görev yapmayan Hamsik'in ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı vurgulandı.

SIOPIS DİNLENDİ

Yunanistan Milli Takımı'nın İspanya karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve son oynanan Kosova karşılaşmasında görev yapamayan Siopis de dinlenmiş olarak Trabzonspor'a katılacak. Karadeniz ekibi, bugün saat 18.00'den itibaren Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek. 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.