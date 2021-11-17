Trabzonspor'da Bakasetas kararı

Yunanistan Milli Takımı sağlık ekibi ve Trabzonspor sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Anastasios Bakasetas'ın, Gaziantep FK maçında riske edilmemesi kararı verildi.



Beşiktaş karşılaşmasının 27. dakikasında sakatlık yaşayan ve sağ dizinde ödem tespit edilen yıldız on numaranın tedavi sürecine milli takımda devam edildi.



Bu sezon ligde 7 gol ve 3 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun dinlendirilmesi ve Karagümrük maçında şans verilmesi kararı alındı.







