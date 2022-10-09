KARİYERİNDE BİR İLK OLABİLİR

TAKIMININ EN SKORERİ

KASIMPAŞA'YI BOŞ GEÇMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da Anastosias Bakasetas bir ilke imza atmak istiyor.Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalayan Yunan oyuncu, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.Bakasetas, Süper Lig 'de 3, Avrupa'da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.Bakasetas, Türkiye kariyerinde ise Kasımpaşa kalesini boş geçmedi. Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1'er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1'er gol atarak toplam 4 gol kaydetti. Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Kayserispor filelerine attı.