Trabzonspor'da Bakasetas geri dönüyor

Süper Lig'de zirvenin keyfini yaşayan Trabzonspor, Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u ağırlayacak.



Bordo-mavililerde sakatlığı geçen Bakasetas, ilk 11'de forma giyecek. Ayrıca Hamsik de oynamaya hazır. Durumu netleşmeyen Djaniny için ise karar maç saati verilecek.



Dün idmana çıkamayan Trondsen'in yerine sol bekte uzun süreli sakatlık sürecini atlatan Bruno Peres görev yapacak. Fırtına ayrıca Akdeniz ekibine kaybetmezse, 27 maçlık seri ile 1995-96 sezonunun yenilmezlik serisini geçecek.





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