Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası var

Trabzonspor'da sıkışan maçlarda kilidi açtığı için 'Çilingir' lakabı verilen Bakasetas, çıktığı 5 maçta da skora etki etti. 3 gol attı ve 2 de asist yaparak Fırtına'yı sırtladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası var
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22 Eylül 2021 12:48
Trabzonspor'un en kilit oyuncusu olan Bakasetas, maç kazandırmaya devam ediyor.

Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldız, ligin ikinci devresinde 6 kez fileleri havalandırmıştı. Bakasetas, bu süreçte Fırtına'ya tam 13 puan kazandırdı. Sıkışan maçlarda kilidi açtığı için 'Çilingir' lakabı verilen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon da şovunu sürdürüyor.

Yeni Malatya ve Sivas karşılaşmalarında ağları sarsan Bakasetas, Giresun ve G.Saray maçlarında asist yapmıştı. Bakasetas, Kasımpaşa deplasmanında ise galibiyeti getiren golü attı. Çıktığı 5 lig maçında da skora etki eden Yunan yıldız, 4 gol, 2 asisti bulunan Nwakaeme ile takımı sırtlıyor.


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