Trabzonspor'da Bakasetas Fırtınası devam ediyor... Sezona müthiş başlayan ve bordo-mavililerin en skorer ismi olan Yunan yıldız, Monaco mücadelesinde de takımın en iyilerinden biriydi.



Vitor Hugo ve Trezeguet'nin gollerinde asist yapan Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan Bakasetas, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.



EN İYİ DÖNEMİ



Tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz Ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan Bakasetas, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.





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