Trabzonspor'da Bakasetas farkı!

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas farkı!
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17 Ekim 2022 13:24
Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında başarılı bir performans ortaya koymaya devam ediyor.

ÜST ÜSTE 3 DEPLASMANDA SAHNEDE

Deplasmanda görev yaptığı son iki lig maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ikinci kez üst üste üç dış saha karşılaşmasında tabela katkısı sağladı.

BAKASETAS'TAN 7. ASİST

Verdiği gol pasıyla beraber bu sezon 16. resmi maçında 7. asiste ulaşan Yunan futbolcu, 6 kez de fileleri havalandırıp takımına olağanüstü bir katkı verdi. 

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