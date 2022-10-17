ÜST ÜSTE 3 DEPLASMANDA SAHNEDE

BAKASETAS'TAN 7. ASİST

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında başarılı bir performans ortaya koymaya devam ediyor.Deplasmanda görev yaptığı son iki lig maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ikinci kez üst üste üç dış saha karşılaşmasında tabela katkısı sağladı.Verdiği gol pasıyla beraber bu sezon 16. resmi maçında 7. asiste ulaşan Yunan futbolcu, 6 kez de fileleri havalandırıp takımına olağanüstü bir katkı verdi.