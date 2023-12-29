Trabzonspor'da Bakasetas düğümü çözülüyor

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Ocak ayında Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmaları yapan Trabzonspor'da iç transferde de adımlar atılmaya başlandı.
Trabzonspor'da 1 numaralı gündem gündem Bakasetas... Geçen sezonun sonundan bu yana sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerde bulunulan Yunan yıldız, Bordo-Mavili kulüpten gelen tüm önerileri reddetmişti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın denemeleri defalarca sonuçsuz kalırken oluşan bu durumdan teknik direktör Abdullah Avcı da rahatsızlık duyuyor.
SON GÖRÜŞME
Bakasetas'ın kontratının sona ermesinin ardından farklı bir tercih yapacak olması neredeyse kesinleşti. Karadeniz temsilcisi ise bu konuyu artık bir çözüme kavuşturmak istiyor. Fırtına, başarılı orta saha oyuncusunun menajeriyle son kez bir görüşme gerçekleştirecek.
Trabzonspor Yönetimi gelecek yanıta göre transfer politikasını şekillendirecek. Yanıtın olumsuz olması durumunda devre arasında gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun çıkışında kolaylık sağlanacağı da gelen haberler arasında.
PANATHINAIKOS İDDİASI
Fatih Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasının ardından yeniden ülkesine döneceği iddiaları ortaya çıkan Bakasetas, şu ana kadar bu konularda herhangi bir açıklama yapmadı.
Trabzonspor'da 1 numaralı gündem gündem Bakasetas... Geçen sezonun sonundan bu yana sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerde bulunulan Yunan yıldız, Bordo-Mavili kulüpten gelen tüm önerileri reddetmişti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın denemeleri defalarca sonuçsuz kalırken oluşan bu durumdan teknik direktör Abdullah Avcı da rahatsızlık duyuyor.
SON GÖRÜŞME
Bakasetas'ın kontratının sona ermesinin ardından farklı bir tercih yapacak olması neredeyse kesinleşti. Karadeniz temsilcisi ise bu konuyu artık bir çözüme kavuşturmak istiyor. Fırtına, başarılı orta saha oyuncusunun menajeriyle son kez bir görüşme gerçekleştirecek.
Trabzonspor Yönetimi gelecek yanıta göre transfer politikasını şekillendirecek. Yanıtın olumsuz olması durumunda devre arasında gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun çıkışında kolaylık sağlanacağı da gelen haberler arasında.
PANATHINAIKOS İDDİASI
Fatih Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasının ardından yeniden ülkesine döneceği iddiaları ortaya çıkan Bakasetas, şu ana kadar bu konularda herhangi bir açıklama yapmadı.
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