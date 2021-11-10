Trabzonspor'da Bakasetas'a bir MR daha

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Bakasetas'ın çekilen ilk MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edildiği bildirilmişti. Bir kaç gün içinde oyuncuya bir MR daha çekileceği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas'a bir MR daha
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10 Kasım 2021 10:36
Trabzonspor Kulübü, takımın en önemli isimlerinden Bakasetas'ın en kısa sürede sahalara geri dönmesi için harekete geçti.

Beşiktaş maçında ilk yarı bitmeden diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Bakasetas'ın çekilen ilk MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edildiği bildirilmişti.

Ülkesi Yunanistan'da tedavisine devam edilen 28 yaşındaki oyuncuya birkaç gün içinde yeni bir MR çekileceği ve sonucuna göre tedavi yönteminin belirleneceği bildirildi. İlk etapta Bakasetas'ın 3-4 maç takımdan uzak kalması öngörülüyor.


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