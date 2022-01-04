Trabzonspor'da Azarovi imzaya kaldı

Şampiyonluk hedefine kilitlenen Trabzonspor, Gürcü sol bek Irakli Azarovi'yi resmen renklerine bağlıyor.



Devre arasında sol bek, stoper ve sağ kanat oyuncusu almayı planlayan bordo-mavililer, Dinamo Batum'da top koşturan 19 yaşındaki genç futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, Azarovi ve temsilcilerini Trabzon'a davet etti. Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı ifade edilen yetenekli futbolcunun birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.



Olympiakos, Rubin Kazan ve Dinamo Zagreb'in takibinde olan Irakli Azarovi sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ancak bordo-mavililer maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle genç oyuncunun transferini ertelemek zorunda kalmıştı.



Karadeniz ekibinin, Gürcistan Milli Takımı formasıyla 6 maça çıkan Azarovi'ye uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istediği aktarıldı. Trabzonspor'un Dinamo Batum ve oyuncuyla anlaşması halinde yapılacak kontratın en az 4 yıllık olması bekleniyor.



Bu arada sezon başında 13 yabancı futbolcuyu TFF'ye bildiren Trabzonspor'un Azarovi'yi transfer etmesinde bir engel bulunmuyor. 14 yabancı hakkı olan bordo-mavililer, Gürcü oyuncuya hemen lisans çıkarabilecek.



