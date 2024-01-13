Trabzonspor'da ayrılık ve U19'dan takviye

Trabzonspor'da kendine kulüp arayan Umut Bozok'un yerine U19'dan oyuncu takviyesi yapılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık ve U19'dan takviye
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13 Ocak 2024 12:06
Transfer görüşmeleri yapan Umut Bozok, 10 maçtır kadroya giremiyor ve ara transferde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enis'in 1. forvet olacağı Trabzonspor'da, eğer ön tarafa takviye yapılmazsa 19 yaşındaki Poyraz Yıldırım kulübede yer alacak.

Trabzonspor formasıyla U19 Elit A Ligi'nde gol kralı olan Poyraz, sezonunda ilk devresinde çıktığı 10 maçta 10 kez ağları havalandırdı.

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