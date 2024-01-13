Trabzonspor'da ayrılık ve U19'dan takviye

Transfer görüşmeleri yapan Umut Bozok, 10 maçtır kadroya giremiyor ve ara transferde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Enis'in 1. forvet olacağı Trabzonspor'da, eğer ön tarafa takviye yapılmazsa 19 yaşındaki Poyraz Yıldırım kulübede yer alacak.
Trabzonspor formasıyla U19 Elit A Ligi'nde gol kralı olan Poyraz, sezonunda ilk devresinde çıktığı 10 maçta 10 kez ağları havalandırdı.
Enis'in 1. forvet olacağı Trabzonspor'da, eğer ön tarafa takviye yapılmazsa 19 yaşındaki Poyraz Yıldırım kulübede yer alacak.
Trabzonspor formasıyla U19 Elit A Ligi'nde gol kralı olan Poyraz, sezonunda ilk devresinde çıktığı 10 maçta 10 kez ağları havalandırdı.