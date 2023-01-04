Trabzonspor'da ayrılık sesleri!

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yusuf Erdoğan'ın takımdan ayrılması kesinleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık sesleri!
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04 Ocak 2023 09:33
Karadeniz ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Erdoğan'la yolların ayrılması kesinleşti.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren oyuncunun Kasımpaşa'yla el sıkıştığı ifade edilirken imza için hafta sonuna kadar İstanbul'a gideceği belirtildi.

12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli futbolcu, son maçlarda kadroya giremedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, son iki maçta kadroya yazmadığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı.

30 yaşındaki futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi. 

 
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