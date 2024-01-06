Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor.
Umut Bozok'un Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ile görüştüğü ve bu takımlar arasında bir karar vereceği belirtildi. Trabzonspor, 27 yaşındaki forvetin kiralık olarak ayrılışına izin verecek.
Enis Bardhi için ise menajeri kulüp arayışlarını sürdürüyor. Kuzey Makedon orta sahaya Almanya ve İtalya'dan talip var. Rakamlar konuşuluyor.
Umut Bozok'un Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ile görüştüğü ve bu takımlar arasında bir karar vereceği belirtildi. Trabzonspor, 27 yaşındaki forvetin kiralık olarak ayrılışına izin verecek.
Enis Bardhi için ise menajeri kulüp arayışlarını sürdürüyor. Kuzey Makedon orta sahaya Almanya ve İtalya'dan talip var. Rakamlar konuşuluyor.