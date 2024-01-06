Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor

Trabzonspor'da çok fazla süre alamayan Umut Bozok ile Enis Bardhi, yakın bir zamanda resmi teklif getirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor
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06 Ocak 2024 14:06
Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor.

Umut Bozok'un Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ile görüştüğü ve bu takımlar arasında bir karar vereceği belirtildi. Trabzonspor, 27 yaşındaki forvetin kiralık olarak ayrılışına izin verecek.

Enis Bardhi için ise menajeri kulüp arayışlarını sürdürüyor. Kuzey Makedon orta sahaya Almanya ve İtalya'dan talip var. Rakamlar konuşuluyor.



 
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