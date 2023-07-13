Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı

Trabzonspor mali dar boğazda bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadrosundaki yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor.
Marc Bartra ile başlayan süreçte bordo-mavililerin Stefano Denswil, Djaniny, Enis Bardhi, Fode Koita ve
Montasser Lathimi'ye de elveda demesi bekleniyor. Fırtına bu beş futbolcuyla da yollarını bedelsiz şekilde ayırmayı başarırsa toplamda 12 milyon 450 bin Euro'luk bir maaş ve imza parası yükünden kurtulmuş olacak.
Bartra'daki gibi fesih anlaşması için para ödenmesi durumunda dahi en az 10 milyon Euro'luk bir kazanç sağlanabilir.
Yönetimin 5 oyuncu ve menajeriyle de görüşmeleri sürdürdüğü, fesih anlaşmalarını kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.
Marc Bartra ile başlayan süreçte bordo-mavililerin Stefano Denswil, Djaniny, Enis Bardhi, Fode Koita ve
Montasser Lathimi'ye de elveda demesi bekleniyor. Fırtına bu beş futbolcuyla da yollarını bedelsiz şekilde ayırmayı başarırsa toplamda 12 milyon 450 bin Euro'luk bir maaş ve imza parası yükünden kurtulmuş olacak.
Bartra'daki gibi fesih anlaşması için para ödenmesi durumunda dahi en az 10 milyon Euro'luk bir kazanç sağlanabilir.
Yönetimin 5 oyuncu ve menajeriyle de görüşmeleri sürdürdüğü, fesih anlaşmalarını kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.