Trabzonspor'da ayrılık: Naci Ünüvar

Trabzonspor, sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da ayrılık: Naci Ünüvar
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10 Mayıs 2023 18:37
Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.

A Spor'un haberine göre, bordo-mavili kulüp, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.

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