Trabzonspor'da ayrılık: Naci Ünüvar

Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.



A Spor'un haberine göre, bordo-mavili kulüp, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.



Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.





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