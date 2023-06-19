Trabzonspor'da ayrılık krizi

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünmediği isimler ile yolların ayrılması için temasta. Larsen ve Denswil ile yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamazken, özellikle Denswil'in fesih için 3 milyon euro istemesi can sıkıyor.
SATIŞ LİSTESİNDELER
Güne Bakış'ın haberine göre; Koita'nın da kalan 1 yıllık alacağı olan 1.5 milyon euro'ya istemesi sıkıntı yaratırken, kiralıktan dönecek Djaniny ve Flavio ile ilgili henüz karar verilmezken, teklif beklenen Maxi Gomez ve Bardhi'nin uygun şartlarda satışı ile transfere kaynak sağlanması amaçlanıyor.
Trabzonspor bu isimler ile uygun şartlarda yollarını ayırmak istiyor.
SATIŞ LİSTESİNDELER
Güne Bakış'ın haberine göre; Koita'nın da kalan 1 yıllık alacağı olan 1.5 milyon euro'ya istemesi sıkıntı yaratırken, kiralıktan dönecek Djaniny ve Flavio ile ilgili henüz karar verilmezken, teklif beklenen Maxi Gomez ve Bardhi'nin uygun şartlarda satışı ile transfere kaynak sağlanması amaçlanıyor.
Trabzonspor bu isimler ile uygun şartlarda yollarını ayırmak istiyor.