Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Trabzonspor'da hafif sakatlığı nedeniyle Antalyaspor kafilesinden çıkarılan ve diğer yandan da Malmö ile transfer görüşmelerini sürdüren Larsen ile Trabzonspor yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İsveç ekibiyle görüşme yapması için izin verilen Larsen'in artık görüşmelerde son aşamada olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro maaş kazanan Larsen'in ülkesine yakın olan İsveç'e dönme fikrine sıcak baktığı biliniyor. Larsen ve Malmö arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Larsen ayrılığının gerçekleşmesi bekleniyor. [61saat]
İsveç ekibiyle görüşme yapması için izin verilen Larsen'in artık görüşmelerde son aşamada olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro maaş kazanan Larsen'in ülkesine yakın olan İsveç'e dönme fikrine sıcak baktığı biliniyor. Larsen ve Malmö arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Larsen ayrılığının gerçekleşmesi bekleniyor. [61saat]