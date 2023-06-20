Trabzonspor'da ayrılık ihtimali; Lahtimi

Trabzonspor'da beklenen etkiyi yaratamayan Lahtimi için ayrılık vakti geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık ihtimali; Lahtimi
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20 Haziran 2023 12:08
Geleceğe yatırım olarak transfer edilen ancak hem Abdullah Avcı hem de Bjelica döneminde forma şansı bulmakta sıkıntı çeken Lahtimi, ayrılığın eşiğinde.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Trabzonspor'a gelerek yanlış bir karar verdiklerini söyleyen Lahtimi'nin menajerinin, oyuncusuna kulüp aradığı iddia edildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun Karadeniz ekibiyle 2025'e kadar mukavelesi var. Trabzonspor, bonservis bedeli olarak ise 600 bin Euro ödemi

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