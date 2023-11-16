Trabzonspor'da ayrılık ihtimali!

Trabzonspor'un Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada transfer ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Larsen, "Bazen Danimarka'yı özlüyorum. 10 yıldır dışarıdayım ve zaman su gibi akıp gidiyor. Yurt dışında yaşamaktan gerçekten büyük keyif aldım. Bir buçuk yılım kaldı ve futbolda işler hızlı ilerleyebiliyor ama şu anda sadece orada bir kontratım olduğu ve orada olmaktan mutlu olduğum gerçeğine odaklanmış durumdayım" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, Bröndby Sportif Direktörü Jensen'in kendisiyle ilgilendiği yönündeki söylentiler için ise "Eğer bana ulaşmak isterse, kolaylıkla ulaşabilir. Elbette Bröndby'de olup bitenleri takip ediyorum ve şu anda fevkalade iyi durumda olduklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Larsen'in Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun, Trabzonspor'dan ayrılması halinde Bröndby'e dönmek istediği belirtiliyor.
Larsen, "Bazen Danimarka'yı özlüyorum. 10 yıldır dışarıdayım ve zaman su gibi akıp gidiyor. Yurt dışında yaşamaktan gerçekten büyük keyif aldım. Bir buçuk yılım kaldı ve futbolda işler hızlı ilerleyebiliyor ama şu anda sadece orada bir kontratım olduğu ve orada olmaktan mutlu olduğum gerçeğine odaklanmış durumdayım" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, Bröndby Sportif Direktörü Jensen'in kendisiyle ilgilendiği yönündeki söylentiler için ise "Eğer bana ulaşmak isterse, kolaylıkla ulaşabilir. Elbette Bröndby'de olup bitenleri takip ediyorum ve şu anda fevkalade iyi durumda olduklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Larsen'in Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun, Trabzonspor'dan ayrılması halinde Bröndby'e dönmek istediği belirtiliyor.
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