Trabzonspor'da ayrılık için iki favori!

Trabzonspor'un kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.
Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.
Favori isimler Djaniny ve Larsen. Djaniny'ye Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Larsen'i ise ülkesinden isteyen takımlar bulunuyor.
Yönetim, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.
Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.
Favori isimler Djaniny ve Larsen. Djaniny'ye Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Larsen'i ise ülkesinden isteyen takımlar bulunuyor.
Yönetim, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.
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