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Trabzonspor'da ayrılık için iki favori!

Yabancı kontenjanında 13 oyuncu olan ve bir oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor'da ayrılık için öne çıkan adaylar Jens Stryer Larsen ve Djaniny.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da ayrılık için iki favori!
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11 Aralık 2022 15:28
Trabzonspor'un kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998'den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş.

Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres'in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.

Favori isimler Djaniny ve Larsen. Djaniny'ye Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Larsen'i ise ülkesinden isteyen takımlar bulunuyor.

Yönetim, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.

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