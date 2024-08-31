Trabzonspor'da ayrılık: Abdullah Avcı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık: Abdullah Avcı
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31 Ağustos 2024 18:40
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 18:44
Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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