Trabzonspor'da ayrılık: Abdulkadir Parmak!

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takıma veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık: Abdulkadir Parmak!
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07 Ocak 2022 12:20
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacak.

Abdulkadir Parmak'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum.

Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim.

Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim."


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