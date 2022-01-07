Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.



Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacak.



Abdulkadir Parmak'ın açıklaması şu şekilde:



"Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum.



Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim.



Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim."





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