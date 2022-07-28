Trabzonspor'da ayrılık!

Trabzonspor genç oyuncusu Batuhan Kör'ün Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'ye kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık!
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28 Temmuz 2022 16:41
Trabzonspor genç oyuncusu Batuhan Kör'ün Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'ye kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları A.Ş.'ye kiralanmıştır." denildi.
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