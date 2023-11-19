Trabzonspor'da Avrupa seferi: Gözlemciler ava çıktı

Trabzonspor scout ekibi, Abdullah Avcı'nın talebiyle rekabeti artırmak için ava çıktı.
AVRUPA'YA AVA ÇIKTILAR
Orta saha ve stoper bölgesine yeni isimler aranırken ilk 11'de direkt oynayacak futbolcular hedefleniyor. Scout ekibi Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlerken İspanya, Danimarka ve Almanya'da da çalışmalar sürdürülüyor.
RAPOR SUNULACAK
İzlenen futbolcuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaşılacağı bildirildi. Ardından transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
AVRUPA'YA AVA ÇIKTILAR
Orta saha ve stoper bölgesine yeni isimler aranırken ilk 11'de direkt oynayacak futbolcular hedefleniyor. Scout ekibi Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlerken İspanya, Danimarka ve Almanya'da da çalışmalar sürdürülüyor.
RAPOR SUNULACAK
İzlenen futbolcuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaşılacağı bildirildi. Ardından transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.