Trabzonspor'da Avrupa seferi: Gözlemciler ava çıktı

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda gözlemciler, uygun oyuncuları aramak için göreve çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avrupa seferi: Gözlemciler ava çıktı
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19 Kasım 2023 12:28
Son güncelleme 19 Kasım 2023 13:06
Trabzonspor scout ekibi, Abdullah Avcı'nın talebiyle rekabeti artırmak için ava çıktı.

AVRUPA'YA AVA ÇIKTILAR

Orta saha ve stoper bölgesine yeni isimler aranırken ilk 11'de direkt oynayacak futbolcular hedefleniyor. Scout ekibi Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izlerken İspanya, Danimarka ve Almanya'da da çalışmalar sürdürülüyor.

RAPOR SUNULACAK

İzlenen futbolcuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaşılacağı bildirildi. Ardından transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

 
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