Trabzonspor'da Avrupa mutluluğu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde'yi eleyen Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililerde Molde zaferi sonrası yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya'nın güçlü takımlarından Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde'nin sosyal medya hesabını etiketleyerek, "Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verirken, bir sonraki rakibi Roma içinse "Biz geliyoruz Roma" mesajını gönderdi. Bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç'te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma'ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında bütün takımı tek tek tebrik etti.



Yoğun takvim



Norveç'ten 5 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye dönen Trabzonspor, 18 günlük periyotta yoğun bir fikstürden geçecek. Ligin ilk haftasında pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan bordo-mavililer, 3 gün sonra 19 Ağustos Çarşamba günü UEFA Konferans liginde sahasında Roma'yı ağırlayacak. 4 gün sonra ligde evinde Sivasspor'u konuk edecek Karadeniz ekibi, 26 Ağustos'ta ise deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Trabzonspor, 29 Ağustos'ta da Giresunspor deplasmanına gidecek.



Play-Off mesajları



Molde'yi penaltılarla geçen Trabzonspor'da futbolcular özel paylaşımlarla dikkat çekti. Berat Özdemir, "Uzun bir yolculuğun ilk dönemecini kazasız geçirdik. Zor oldu ancak istediğimizi almasını bildik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ülke puanımız adına da önemli olan bu gecede destek mesajlarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Abdulkadir Parmak ise, "Öncelikle tur atladığımız için çok mutluyuz. Sezona başlamak açısından çok önemli maçlardı. Çok şükür alnımızın akıyla buradan dönüyoruz. Bu şanlı formayla 100. maçıma çıktım. Benim için onur ve gurur vericiydi" yorumunu yaptı.



