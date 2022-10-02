Trabzonspor'da Avrupa mesaisi başladı

Süper Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maça odaklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avrupa mesaisi başladı
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02 Ekim 2022 16:22
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarına başladı.

GRUP HALİNDE ÇALIŞTILAR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından top çalma ve rondo çalışması yaptı.

AVCI'DAN FUTBOLCULARA İZİN

Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. 1 gün izin yapacak bordo-mavililer, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek. 



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