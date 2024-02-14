Trabzonspor'da Avcı'ya güvenoyu!

Trabzonspor'da camia içerisinde Abdullah Avcı'ya eleştiriler var ancak başkan Ertuğrul Doğan'ın desteği tam. Doğan, sık sık teknik adam değiştirmenin ollumsuz sonuçlarını yakın çevresiyle paylaştı.
Avcı'nın tecrübesiyle çok şey katacağını ve yeni sezonun planlamasına başladıklarını belirten Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'ya güvendiklerini, Paul Onuachu ve Nicolas Pepe gibi isimlerin takıma katılmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.
Süper Lig'de üst üste 4 maçta kaybeden Trabzonspor, daha sonra kupada Gençlerbirliği ve ligde Hatayspor'u yenerek kötü serisine son vermişti.
Avcı'nın tecrübesiyle çok şey katacağını ve yeni sezonun planlamasına başladıklarını belirten Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'ya güvendiklerini, Paul Onuachu ve Nicolas Pepe gibi isimlerin takıma katılmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.
Süper Lig'de üst üste 4 maçta kaybeden Trabzonspor, daha sonra kupada Gençlerbirliği ve ligde Hatayspor'u yenerek kötü serisine son vermişti.