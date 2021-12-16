Trabzonspor'da Avcı'nın kozu Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı şok etkisi yaratırken, Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek olması Abdullah Avcı'ya az da olsa nefes aldırdı. Tecrübeli çalıştırıcının, Hatay maçındaki en büyük kozu milli futbolcu olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avcı'nın kozu Abdülkadir Ömür
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16 Aralık 2021 12:56
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek, Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetini unutmak isterken, son maçta sakatlanan Nwakaeme'den gelen kötü haber Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya büyük bir şok yaşattı.

Antalya karşısında Nwakaeme çıktıktan sonra lider oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde Avcı'nın tesellisi Abdülkadir Ömür oldu. Hatay karşısında oynayabilecek olan milli futbolcu tecrübeli çalıştırıcının en büyük kozu olacak. Özellikle Antalya deplasmanında kanatlardan beklenen verimi alamayan Avcı, Abdülkadir'in dönüşü ile bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Bu sezona kötü başlasa da son maçlarda büyük bir çıkış yakalayan ve taraftar ile adeta tekrar barışan milli futbolcu da geri döneceği Hatay karşılaşmasında başarılı bir performans ortaya koymak istiyor. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta 952 dakika şans bulan Abdülkadir Ömür, takımına 3 gol, bir asistlik katkı verdi. Bordo-mavili futbolcu, A Milli formayla da Dünya Kupası elemelerinde kritik bir gole imza atarak alkış almıştı. Öte yandan sağ kanatta Ömür'e şans vermeyi planlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın solda ise Djaniny'i görevlendirmesi bekleniyor.

Taraftarın ilgisi büyük
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Trabzon'a dönüşünde bordo-mavili taraftarlar, havaalanında karşılayarak büyük bir moral verdiği takımını, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağı Hatayspor maçında yalnız bırakmayacak. Satışa çıktığı ilk günden itibaren biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar şu ana kadar 30 bine yakın bilet alırken, maçın oynanacağı gün sayının artması bekleniyor.


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