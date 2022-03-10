Trabzonspor'da Avcı'nın jokeri: Stefona Denswil

Trabzonspor'da önce Edgar Ie, ardından da Vitor Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmaları bir başka ismin yıldızını parlattı: Denswil... Sol bekte de forma giyen Hollandalı defans oyuncusu, önce Edgar'ın yerine sağ stopere, Vitor Hugo'nun sakatlanmasıyla da sol stopere çekildi ve performansı ile ikisini de aratmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avcı'nın jokeri: Stefona Denswil
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10 Mart 2022 10:19
Trabzonspor'da Stefano Denswill, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmalarından sonra Abdullah Avcı'nın en önemli oyuncusu haline geldi.

PASLARI YERİNİ BULDU

Fenerbahçe maçında savunmadan oyunu yönlendiren Denswil, yine aynı maçta en fazla topla buluşan oyuncu oldu: (97 kez). 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ayrıca 88 pasının 83'ünde isabet sağlayarak bu alanda da maçın en iyisi oldu.

SON 15 SEZONUN EN İYİSİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 28. haftalar itibarıyla 2005-2006 sezonundan sonra en çok puana (67 puan) ulaşan takım oldu. Söz konusu sezonda aynı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray 68'er puan toplamışlardı. Bu sezon 20 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer ise en yakın rakibine attığı puan farkıyla da bir ilke imza atarken, 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 67 puanla son 15 sezonun en çok puanına ulaştı.

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