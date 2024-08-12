Trabzonspor'da Avcı 2 futbolcuyu tamamen sildi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 2 futbolcu tamamen gözden çıkardı.

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Trabzonspor'da Avcı 2 futbolcuyu tamamen sildi
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12 Ağustos 2024 11:44
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Bordo mavili takım ile Sivasspor arasında 11 Ağustos Pazar (bügün) 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 19.15'te başlayacak.

Trabzonspor kafilesi dün Sivas'a giderken, kafilede Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Baniya, Umut Bozok, Gomez, Fountas ve Serkan Asan yer almadı.

Fırtınada daha önce takımla çalışmalara katılmayan Gomez ve Fountas yeniden takımla birlikte çalışmalara başlarken, Abdullah Avcı her iki futbolcuyu da Sivasspor deplasmanına götürmedi.

Öte yandan son antrenmanda yer almayan Umut Bozok ve Rayyan Baniya'nın da kadroya alınmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi. [Karadeniz]

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