Trabzonspor'da Atatürk Stadyumu hazırlığı!

Şampiyonluğu İstanbul'daki taraftarlarıyla da kutlamayı planlayan Fırtına, 38. haftadaki Başakşehir karşılaşmasının Fatih Terim Stadı'ndan, 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasını istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Atatürk Stadyumu hazırlığı!
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09 Nisan 2022 12:10
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti.

Sahasında oynayacağı 33. haftadaki Karagümrük maçında matematiksel olarak mutlu sona ulaşmayı arzulayan bordo-mavililer, TFF talimatları gereği son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında kupasını taraftarının önünde kaldıracak. Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmede bulundu.

Turuncu-lacivertliler öneriye sıcak bakarken Trabzonspor, bu isteği kabul görmesi halinde İstanbul'daki taraftarıyla da büyük bir kutlama yapacak.

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