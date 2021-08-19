Trabzonspor'da Arjantinli stoper planı: Lema

Trabzonspor'un Arjantin ekibi Newell's Old Boys'ta forma giyen Cristian Lema'ya talip olduğu kaydedildi.

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Trabzonspor'da Arjantinli stoper planı: Lema
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19 Ağustos 2021 11:16
Edgar ve Hugo'nun yokluğunda stoperi sağlama almak adına mutlaka bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi için yeni bir isim ortaya atıldı: Cristian Lema...

Fırtına'nın, Arjantin temsilcisi Newell's Old Boys'ta forma giyen Cristian Lema'ya talip olduğu öne sürüldü.

4 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. Cristian Lema'nın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro. 

 

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