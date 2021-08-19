Trabzonspor'da Arjantinli stoper planı: Lema

Edgar ve Hugo'nun yokluğunda stoperi sağlama almak adına mutlaka bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi için yeni bir isim ortaya atıldı: Cristian Lema...Fırtına'nın, Arjantin temsilcisi Newell's Old Boys'ta forma giyen Cristian Lema'ya talip olduğu öne sürüldü.4 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.Geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. Cristian Lema'nın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.