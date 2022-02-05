Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif

Şampiyonluk için tecrübeye, gelecek için gençlere yatırım yapan Trabzonspor, Aral Şimşir için son hamlesini yaptı. Yönetim, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Midtjylland ile yeniden görüşecek. Teklif 2 milyon euro'ya yükseltilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da Aral Şimşir için yeni teklif
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05 Şubat 2022 14:16
Süper Lig'in açık ara lideri olan Trabzonspor sezon başında olduğu gibi devre arasının da transfer şampiyonu oldu. Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i renklerine bağlayan Fırtına, Aral Şimşir için son bir girişim yapacak.

Midtjylland ile aylardır görüşme halinde olan yönetim, Danimarka ekibine bonservis bedeli olarak 2 milyon euro civarı bir rakam vermeyi ve bunu taksitler halinde ödemeyi önerecek. Gecikme halinde ciddi faiz isteyen Midtjylland, bu talebinde geri adım attı.

YERLİ STATÜSTÜNDE

Esas mevkisi sağ ve sol kanat olan Aral, forvette de görev yapabiliyor. 19 yaşındaki futbolcu, Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullanacağı için yerli statüsünde forma giyecek. Aral, bu sezon toplamda çıktığı 13 resmi maçta dokuz kez rakip fileleri havalandırdı ve iki asist yaptı.

HIZLI VE TEKNİK

Şimşir bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Midtjylland ile Trabzonspor'un U19 takımlarının karşılaştığı her iki maçta da 90 dakika görev yapmıştı. Özellikle 2 Kasım'da Trabzon'da oynanan maçta Aral; hızı, top tekniği, güçlü fiziği ve attığı çalımlarla hayran bırakmıştı. 

 

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